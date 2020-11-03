Канадский новичок «Барыса» Диллон Хетерингтон обратился к болельщикам клуба
Канадский новичок «Барыса» Диллон Хетерингтон обратился к болельщикам казахстанского клуба.
«Привет фанатам „Барыса“. Это Диллон Хетерингтон. Спасибо, что приняли меня в свою команду. Уже не терпится приступить к работе. Скоро увидимся», – сказал защитник в видеообращении к болельщикам.
25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провёл в системе «Далласа», в основном выступая за фарм-клуб «шерифов» — «Техас Старз». В сезоне-2019/2020 хоккеист принял участие в 59 матчах регулярного сезона АХЛ и набрал 14 (2+14) очков.
Всего в АХЛ Хетерингтон провёл 313 встреч и заработал 89 (13+76) очков. Также он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Даллас Старз». В его активе за это время две результативные передачи.
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