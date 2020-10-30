Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канадский новичок «Барыса» Фил Варон обратился к болельщикам клуба

Канадский новичок «Барыса» Фил Варон обратился к болельщикам клуба
Хоккей / КХЛ 0

Канадский новичок «Барыса» Фил Варон обратился к болельщикам казахстанского клуба.

«Привет фанатам «Барыса». Это Фил Варон. Хочу представиться и дать вам знать, как сильно я взволнован возможностью играть за вас. Это новое испытание для меня. С нетерпением жду начала. Надеюсь на скорую встречу», – сказал форвард в видеообращении к болельщикам.

Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ Варон провёл 97 матчей. Он забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».

Экс-форвард «Филадельфии» Фил Варон подписал контракт с «Барысом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020