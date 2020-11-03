Защитники «Динамо» Зайцев и Хиетанен нанесли самые сильные броски в этом сезоне КХЛ
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте организации опубликовала информацию о самых ярких событиях первой части регулярного чемпионата, собранную на основании данных, полученных при помощи умных чипов и шайб.
Самый сильный бросок нанёс защитник московского «Динамо» Егор Зайцев (168 км/ч) в матче с ЦСКА, который состоялся 18 октября. В тройке игроков обороны также оказались его одноклубник Юусо Хиетанен (167,3) и другой финн Томми Кивистё из «Йокерита» (167,2).
Среди форвардов обладателем самого сильного броска является Анатолий Никонцев из «Спартака» (164,1), в тройку лучших вошли нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин (163) и Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (162,5).
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