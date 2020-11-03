Михайлис: ребята ждут, когда приедут легионеры. В ближайшее время они будут с «Барысом»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:0).

«Хороший первый период получился, за исключением двух моментов, где Йони Ортио нас очень здорово выручил. Спасибо команде за игру и самоотдачу. Дисциплинированно сыграли в средней зоне, хотя у соперника были моменты. Особенно в третьем периоде мы контролировали среднюю зону, у соперника практически не было моментов. Наши защитники и вратарь справлялись. Йони Ортио хочу поздравить с «сухарём». Команде спасибо за стремление к победе.

Есть ли доля правды в шутке, что «Барысу» надо перед каждой игрой подписывать легионеров из Северной Америки? Нет, ребята ждут, когда приедут легионеры. В ближайшее время они будут с нами», — приводит слова Михайлиса Sports.kz.