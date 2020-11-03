Виделль: сотый гол в КХЛ — приятное событие, но не более того

Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:0).

«Команда играла хорошо за исключением последних пяти минут первого периода и последних пяти минут второго, но главное — что смогли одержать победу. Сотый гол в КХЛ — это достижение, но не такое, чтоб его сильно праздновать. Конечно, это приятное событие, но не более того», — приводит слова Виделля пресс-служба лиги.

Швед проводит второй сезон в форме казахстанского клуба. На счету Виделля в КХЛ 284 (100+184) результативных балла.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 7 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 8 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».