Марьямяки: у «Йокерита» хороший состав, но нам есть над чем работать
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:4 ОТ).
«Мы неплохо провели первый период, хотя было несколько ненужных удалений. Во втором периоде что-то случилось с командой… В третьем уже проявили характер и показали, что заслуживаем сегодня победу. Парни в этих матчах показали, что всё возможно. Даже несмотря на ограниченную заявку, у нас хороший состав. Рад за ребят, нам ещё есть над чем работать, но подобный опыт пойдёт нам только на пользу», — приводит слова Марьямяки пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 10 ноября в гостях встретится с омским «Авангардом», а «Йокерит» 10 ноября в Хельсинки — со СКА.
«Йокерит» одержал волевую победу в выездном матче с «Сочи»
- 3 ноября 2020
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