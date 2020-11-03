«Йокерит» одержал волевую победу в выездном матче с «Сочи»

Финский «Йокерит» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 0:2, 4:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Победу гостям в овертайме принёс точный бросок Петера Регина. Шайбы в составе финского клуба также забросили Никлас Йенсен, Якуб Крейчик, Вели-Матти Савинайнен и Джордан Шрёдер. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 31 броскок. Три очка у «Сочи» набрал Никита Точицкий (1+2).

Таким образом, российский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 10 ноября в гостях встретится с омским «Авангардом», а «Йокерит» 10 ноября в Хельсинки — со СКА.