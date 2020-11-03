«Йокерит» одержал волевую победу в выездном матче с «Сочи»
Финский «Йокерит» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 0:2, 4:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Победу гостям в овертайме принёс точный бросок Петера Регина. Шайбы в составе финского клуба также забросили Никлас Йенсен, Якуб Крейчик, Вели-Матти Савинайнен и Джордан Шрёдер. Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 31 броскок. Три очка у «Сочи» набрал Никита Точицкий (1+2).
Таким образом, российский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 10 ноября в гостях встретится с омским «Авангардом», а «Йокерит» 10 ноября в Хельсинки — со СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Батыршин (Руденков) – 21:54' (5x5) 2:0 Шмелёв (Точицкий, Карьялайнен) – 25:05' (5x4) 2:1 Йенсен (О'Нилл) – 40:32' (5x5) 3:1 Точицкий (Погоришный, Мироманов) – 43:51' (5x5) 3:2 Крейчик (Скленичка) – 49:13' (5x5) 3:3 Савинайнен (Хаапала) – 49:41' (5x5) 3:4 Шрёдер (Хаапала) – 52:40' (5x5) 4:4 Мироманов (Стрёмвалль, Точицкий) – 59:40' (6x5) 4:5 О'Нилл (Регин) – 60:41' (3x3)
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