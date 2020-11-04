Шевченко: нам неважно, с кем играть — основной состав у соперника или молодёжный
Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с рижским «Динамо» (3:0).
«Хорошая командная работа. Все бились друг за друга, блокировали броски, были силовые приёмы. Был момент, когда чуть-чуть отошли от своей игры, во втором периоде. После третьей шайбы, видимо, поверили в себя, что можем играть по-другому. Хорошо, Йони Ортио подтащил. В третьем периоде вышли и доиграли хороший матч.
У соперника был резервный состав? Нам какая разница, это регулярный чемпионат. Нам неважно, с кем играть. СКА приезжал молодым составом, но до этого две-три игры выиграли у хороших соперников. Наша задача — выходить и побеждать. Без разницы, основной состав или молодёжный», — цитирует Шевченко «Шайба.kz».
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