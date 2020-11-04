КХЛ определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата.

– Лучшим вратарём признан Антон Тодыков («Витязь»), одержавший победы в трёх гостевых матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче с «Северсталью» стал для российского голкипера первым в КХЛ. По воротам Тодыкова было нанесено 95 бросков (в среднем за игру 31,7), из которых он отразил 95,79%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,32.

– Лучшим защитником признан Максим Осипов («Локомотив»), одержавший вместе с командой победы в трёх из четырёх матчей недели и отметившийся в них голом и результативной передачей. Осипов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Он нанёс восемь бросков по воротам, на его счету также четыре силовых приёма и четыре заблокированных броска.

– Лучшим нападающим признан Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в трёх из четырёх матчей недели и набравший в них 6 (3+3) очков (лучший результат) при показателе полезности (+5). Его шайба во встрече с «Амуром» стала победной. Финский нападающий «Салавата Юлаева» нанёс 17 бросков по воротам и провёл шесть силовых приёмов.

– Лучшим новичком признан защитник Сергей Телегин («Трактор»), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах недели. Гол в матче с рижским «Динамо» стал для 20-летнего защитника вторым в КХЛ. Телегин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 14 минут 18 секунд, провёл шесть силовых приёмов и заблокировал два броска соперников.