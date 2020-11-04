НХЛ не считает, что сезон-2020/2021 должен быть обязательно завершён до начала Олимпиады

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.
«Я думаю, что здесь есть определённая гибкость. По Олимпиаде тоже со многим ещё предстоит определиться. У нас есть модели, которые выходят за рамки олимпийского периода. Это альтернативные сценарии, которые есть на столе. Я не могу сказать, что они обязательно будут использоваться, но факт в том, что существуют разные варианты.
Мы хотим сделать розыгрыш плей-офф как можно более традиционным турниром. И, конечно, хотим сохранить его конкурентоспособность. Расширение состава участников в принципе не исключается, но в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня», – цитирует Дэйли ESPN.
Олимпийские игры, перенесённые на год из-за пандемии коронавируса, должны стартовать 23 июля следующего года. НХЛ планирует начать сезон 1 января и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. Стоит заметить, что у НХЛ действует телевизионный контракт с каналом NBC, на котором традиционно присутствуют олимпийские трансляции.
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