Тимонен: игроки из НХЛ не приедут на ЧМ-2021, поэтому Евротур особенно важен

Известный в прошлом защитник «Нэшвилл Предаторз» и сборной Финляндии Киммо Тимонен оценил важность проведения этапов Евротура в нынешнем сезоне.
«Я уже долгое время живу в Америке и игроков из финской лиги вживую вижу очень редко. На этот раз я приехал специально на турнир, чтобы их посмотреть, там есть интересные парни. Нападающий Алекси Саарела уже стучится в двери НХЛ, защитник Вили Саариярви — ещё один игрок, у которого есть такой потенциал.
Из-за расписания нынешнего сезона на ЧМ-2021 не смогут приехать игроки из НХЛ, поэтому у нынешних ребят, попавших в сборную, будет больше шансов поехать на чемпионат мира. Поэтому этапы Евротура особенно важны и с точки зрения просмотра кандидатов, и для личных карьер игроков», — приводит слова Тимонена Iltalehti.
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