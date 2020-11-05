TVA Sports: Михаил Сергачёв может претендовать на зарплату около $ 5 млн за сезон

Обозреватель франкоязычной телекомпании TVA Sports поделился мнением о ситуации с российским защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Чтобы понять, как должен выглядеть новый контракт Сергачёва, его ситуацию нужно сравнить с двумя другими 22-летними защитниками, которые, как и он, были выбраны в первом раунде драфта в 2016 году.

Если «молнии» выбрали россиянина под девятым номером, то «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» взяли Чарли Макэвоя и Джейкоба Чикрана под 14-м и 16-м номерами соответственно. Тем не менее Макэвой подписал трёхлетний контракт на $ 14,7 миллиона с «Брюинз» в прошлом году. Чикран, с другой стороны, в год получает $ 4,6 миллиона согласно шестилетнему соглашению, подписанному с «Койотс» в ноябре 2018 года.

Сергачёв, набрав 106 очков (в 228 матчах регулярного чемпионата), является самым результативным защитником в лиге, выбранным на драфте-2016. Макэвой следует за ним с 92 очками, а Самуэль Жирар, выбранный во втором раунде, занимает третье место с 84 очками. Текущий контракт Жирара с «Колорадо Эвеланш» ($ 35 миллионов на семь лет) предполагает, что Сергачёв вскоре может получить значительную сумму», — отмечает обозреватель.