Овечкин — об отъезде в НХЛ в 2005 году: слава богу, «Авангард» тогда пошёл мне навстречу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью RTVI рассказал о своём расставании с московским «Динамо», пробном контракте с омским «Авангардом» в 2005 году и отъезде в НХЛ.

«Ситуация с «Динамо» была такая, что мы не сошлись по финансовым моментам. Не был полностью выполнен контракт, который у меня был до этого. Когда я уже был свободным агентом, то принял решение, что или я поеду в Омск, или уеду в НХЛ, где была непонятная ситуация с локаутом.

Я подписал предварительный контракт с «Авангардом» с условием, что если локаут закончится, то я могу спокойно ехать в Америку. Слава богу, что те люди, которые тогда были в «Авангарде», пошли мне навстречу. Сказали, что я могу спокойно ехать, поблагодарили за две недели, которые я провёл у них. Опять же, в Омске собрали сумасшедшую команду. Там Ягр был и Брызгалов был. Там реально очень сильная команда была, я думаю, претендовавшая на чемпионство. Они не попросили никакой компенсации», — сказал Овечкин в эфире RTVI.