Гуськов: странно слышать слова о квоте для североамериканских игроков в МХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов огласил позицию МХЛ по вопросу возвращения российский молодёжи из иностранных лиг.

«По поводу массового притока российских игроков из заокеанских лиг надо понимать, что мы говорим не о возвращении в конкретную лигу и в Россию, а о возвращении в команду, за которой закреплены права на игрока. Далеко не все уезжают за океан из-за хорошей жизни. Хоккейная вертикаль – это сумасшедшая конкуренция и тяжёлая работа, которую не все могут выдержать. В некоторых клубах молодёжи доверяют меньше, чем нам того хотелось бы.

Введённый потолок зарплат начал работать, плюс из-за пандемии возникла необходимость привлекать больше игроков молодёжных команд. Всё это дало шанс многим молодым игрокам, и мы видим, что они не просто не испортили картину, КХЛ заиграла новыми красками, появились новые имена, про которые при других обстоятельствах болельщики узнали бы не скоро. Мы очень надеемся, что этот прогресс молодёжи, связанный с доверием руководителей и тренеров клубов КХЛ, останется и после ситуации с пандемией.

Квота для североамериканцев в МХЛ? Давайте не будем забывать, что Молодёжная хоккейная лига создавалась как кузница кадров для российских лиг и для наигрывания молодых хоккеистов. Целей растить игроков для иностранных лиг перед нами никогда не стояло. Мы воспитываем российских игроков, и у нас должны быть места для их дальнейшего развития. Поэтому мне странно слышать слова о квоте для североамериканских игроков в МХЛ», — цитирует Гуськова пресс-служба МХЛ.