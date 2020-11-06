Чайка, забросив шайбу в ворота сборной Финляндии, побил рекорд Житника 29-летней давности

Вчера, 5 ноября, сборная России одержала победу в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

18-летний Даниил Чайка стал самым молодым защитником-дебютантом сборной страны за всю её историю. Даниилу исполнилось 18 лет и 14 дней. Ранее рекорд принадлежал Алексею Житнику, которому на момент матча ЧССР – СССР 2 ноября 1990 года было 18 лет и 23 дня.

Только Житник и Чайка среди всех защитников национальной сборной отличались заброшенными шайбами до достижения 19 лет. Алексей забил дебютный гол за сборную 19 августа 1991 года в возрасте 18 лет, 10 месяцев и 9 дней. Таким образом, Чайка одновременно побил два рекорда Житника.