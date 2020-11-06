Аскаров побил рекорд Василевского, став самым молодым вратарём в истории сборной России

Вчера, 5 ноября, сборная России одержала победу в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Как сообщает пресс-служба ФХР, Ярослав Аскаров — самый молодой вратарь-дебютант в составе сборной России, ко дню игры ему было 18 лет, 4 месяца и 20 дней. Ранее рекорд принадлежал Андрею Василевскому, которому в 2013 году (в день матча Швейцария – Россия) было 18 лет, 8 месяцев и 12 дней.

При этом самым молодым дебютантом вообще за всю историю сборной страны остаётся Владислав Третьяк: 3 декабря 1969 года, когда в турнире на приз газеты «Известия» сборная СССР победила сборную Финляндии со счётом 5:1, Третьяку исполнилось 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.