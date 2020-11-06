Гавриков: может быть, теперь Бобровский сделает скидку на квартиру в Коламбусе

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о возможности покупки квартиры экс-голкипера «мундиров» Сергея Бобровского.



«Не думал о варианте пару месяцев поиграть в КХЛ за СКА? Очень сложный момент. Мы не знаем точных дат старта сезона в НХЛ. Если бы знали конкретную дату, было бы проще. Сейчас ориентир — 1 января, уже и не имеет смысла на месяц ехать играть в Россию. Если бы старт сезона был намечен на более позднюю дату, тогда можно было рассмотреть вариант. Но разговоров об этом сейчас даже нет.



Верю ли, что 1 января начнём сезон? Мы можем начать при определённых раскладах. Но загадывать нельзя. Конечно, все ребята надеются, что всё будет как можно раньше. Очень хочется начать играть.



Теперь-то куплю квартиру Бобровского в Коламбусе? Ну, мы с ним поговорим на этот счёт.



Сделает ли скидку? Может быть. Надо будет ему позвонить и спросить», — приводит слова Гаврикова Sport.24.

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