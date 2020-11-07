«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений, в Риге обыграв «Динамо»
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:1.
За 28 секунд до конца первого периода Рафаэль Бикмуллин с передачи Марата Хайруллина вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. В середине второго игрового отрезка Зак Митчелл сравнял счёт, ему ассистировали Мэтт Уайт и Павел Чернов. Однако спустя всего две минуты Булат Шафигуллин с передач Андрея Чивилева и Алексея Волгина вновь вывел нижнекамцев вперёд. Через минуту Либор Гудачек увеличил преимущество «Нефтехимика», забросив третью шайбу команды в матче. Второе очко набрал Рафаэль Бикмуллин.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Бикмуллин (Хайруллин) – 19:32' (5x4) 1:1 Митчелл (Уайт, Чернов) – 29:30' (5x4) 1:2 Шафигуллин (Чивилев, Волгин) – 31:29' (5x5) 1:3 Гудачек (Бикмуллин) – 32:33' (5x5)
Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт 10 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижское «Динамо» сыграет с «Сочи» 12 ноября.
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