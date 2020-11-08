Стал известен состав сборной Чехии на матч Евротура с Россией

Сегодня, 8 ноября, сборная России проведёт заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Чехии проведёт матч в следующих сочетаниях:



Паржик (Граховина);

Галвас — Кубичек, Смейкал — Шпачек — Коближек;

Моравчик — Иржичек, Странски — Червены — Ордос;

Свозил — Гронек, Рашка — Мысак — Новак;

Коффер — Пытлик — Теплы.

Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).