Стал известен состав сборной Чехии на матч Евротура с Россией

Сегодня, 8 ноября, сборная России проведёт заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Чехии проведёт матч в следующих сочетаниях:
Паржик (Граховина);
Галвас — Кубичек, Смейкал — Шпачек — Коближек;
Моравчик — Иржичек, Странски — Червены — Ордос;
Свозил — Гронек, Рашка — Мысак — Новак;
Коффер — Пытлик — Теплы.
Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).
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