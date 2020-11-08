Михайлов: мы верили в эту молодёжь. Она выиграла турнир за счёт характера и самоотдачи

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России на Кубке Карьяла.

«Мы верили в эту молодёжь. Она выиграла турнир за счёт хорошего катания, быстрого паса, игры друг за друга, характера и полной самоотдачи начиная от вратаря и заканчивая всеми, кто выходил в трёх матчах. Это прежде всего заслуга тренерского штаба и ребят, которые потихоньку шли к своей цели и оправдывали то доверие, которое им оказала ФХР.

Раньше всегда приезжали первые сборные. Но в этом году, учитывая ситуацию с вирусами, всё перевернулось с ног на голову. Это помогло нашей молодёжи хорошо подготовиться к чемпионату мира. Ей можно только сказать: продолжайте тренироваться и защищать честь нашей страны», — приводит слова Михайлова ТАСС.