Михайлов: мы верили в эту молодёжь. Она выиграла турнир за счёт характера и самоотдачи
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России на Кубке Карьяла.
«Мы верили в эту молодёжь. Она выиграла турнир за счёт хорошего катания, быстрого паса, игры друг за друга, характера и полной самоотдачи начиная от вратаря и заканчивая всеми, кто выходил в трёх матчах. Это прежде всего заслуга тренерского штаба и ребят, которые потихоньку шли к своей цели и оправдывали то доверие, которое им оказала ФХР.
Раньше всегда приезжали первые сборные. Но в этом году, учитывая ситуацию с вирусами, всё перевернулось с ног на голову. Это помогло нашей молодёжи хорошо подготовиться к чемпионату мира. Ей можно только сказать: продолжайте тренироваться и защищать честь нашей страны», — приводит слова Михайлова ТАСС.
Сборная России показала видео из победной раздевалки после 3:0 с Чехией
- 8 ноября 2020
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