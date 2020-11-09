Широков — о слухах, что Знарок стал мягче: по тому, как мы начали сезон, не успел заметить

Нападающий «Спартака» Сергей Широков поделился впечатлениями от работы с Олегом Знарком.
«Комфортно ли играть в «Спартаке»? Конечно комфортно. Я знал, куда шёл — какое руководство, тренерский штаб, какие ребята. На сборах ещё больше сплотились, познакомился со всеми, кого не знал. Считаю, что у нас хороший коллектив. И мне действительно комфортно.
Многие говорят, что Олег Знарок стал чуть мягче? Наверное, по тому, как мы начали чемпионат, не успел заметить, что он стал мягче. Непростое начало у нас было, здорово, что по истечении времени мы начали играть в правильный хоккей, начали находить свою игру, начали набирать очки. Сейчас отдохнули, зарядились новыми силами и хорошо потренировались во время паузы. Надеюсь, что будем налаживать нашу игру и дальше всё будет хорошо.
Раздражает ли, когда Знарок шумит в раздевалке? Наверное, это всегда даёт эмоции в раздевалке, на льду и на площадке. Здорово, что эмоции и от болельщиков идут, за что им огромное спасибо. Они нас поддерживают в такой непростой период, действительно приятно выходить на лёд и видеть столько людей. В такие минуты ощущаешь только положительные эмоции и ещё больше заводишься», — приводит слова Широкова пресс-служба московского клуба.
- 9 ноября 2020
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:17
-
13:50
-
13:39
-
13:21
-
12:47
-
12:17
-
11:40
-
11:25
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:24
-
08:44
-
03:46
- 8 ноября 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:01
-
22:34
-
22:28
-
21:35
-
21:06
-
20:53
-
20:35
-
19:28
-
18:45
-
18:32
-
18:06
-
17:59