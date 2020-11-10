Труба — о победе Байдена на выборах президента США: характер имеет значение
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.
«Характер имеет значение. В восторге от нашего будущего. #46», – написал хоккеист в «Твиттере».
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом страны. Он набрал 290 голосов выборщиков и победил на выборах, став старейшим в истории страны президентом на момент избрания. Политику 77 лет.
Минувший сезон стал для 26-летнего Трубы дебютным в составе «Рейнджерс». В регулярном чемпионате американский защитник принял участие в 70 матчах, в которых забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач. В плей-офф Джейкоб провёл три матча, набрав 1 (0+1) очко.
Деанджело: поздравляю Байдена и желаю ему всего наилучшего. Боже, благослови Америку
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