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Деанджело: поздравляю Байдена и желаю ему всего наилучшего. Боже, благослови Америку

Деанджело: поздравляю Байдена и желаю ему всего наилучшего. Боже, благослови Америку
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю Байдена и желаю ему всего наилучшего. Удачи! Боже, благослови Америку», — написал Деанджело в «Твиттере».

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден стал 46-м президентом США. Байден выиграл в штате Пенсильвания, получив дополнительные 20 голосов выборщиков. Всего у Байдена 290 голосов выборщиков.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Тони провёл 68 встреч, в которых набрал 53 (15+38) очка при коэффициенте полезности «+12». В недавно завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли он сыграл в трёх матчах, в которых отдал одну голевую передачу при коэффициенте полезности «-6». В межсезонье американский защитник продлил контракт с «Рейнджерс» ещё на два сезона.

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