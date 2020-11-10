Майоров: почти уверен, что нам в России недолго наслаждаться игрой Аскарова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высоко оценил игру вратаря Ярослава Аскарова за сборную России на Кубке Карьяла.

«Аскаров был громко разрекламирован ещё год назад. Но тогда выступил на молодёжном чемпионате мира неудачно. Что-то у него не задалось. За этот год Ярослав прилично возмужал. Вспомните, как он здорово начал сезон в СКА. Потом, правда, травму получил, долго лечился и в сборной сейчас сыграл фактически с листа, но как! Во всех трёх матчах был просто великолепен.

Увы, я почти уверен, что нам недолго в России его игрой наслаждаться. Есть одна лига, куда стремятся все талантливые хоккеисты. Скоро и Аскаров там окажется. Часто говорят, что вратарь – это полкоманды. А Ярослав тянет в сборной на большее. Если за спинами у полевых игроков «дырка» – на что рассчитывать?» – приводятся слова Майорова на сайте «Матч ТВ».