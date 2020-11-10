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Дубль Толчинского помог «Авангарду» одолеть «Сочи» и прервать серию поражений

Дубль Толчинского помог «Авангарду» одолеть «Сочи» и прервать серию поражений
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Толчинский. Два очка также набрал форвард «Авангарда» Рид Буше (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Ере Карьялайнен и Мальте Стрёмвалль.

Таким образом, омский клуб прервал трёхматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 13 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Сочи»12 ноября в Риге — с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хохлачёв (Шумаков, Семёнов) – 07:04' (5x5)   2:0 Толчинский (Буше, Каски) – 10:57' (5x4)   2:1 Карьялайнен (Рубцов) – 14:26' (5x5)   2:2 Стрёмвалль (Точицкий, Мироманов) – 28:36' (5x4)   3:2 Толчинский (Буше, Найт) – 31:31' (5x4)
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