Дубль Толчинского помог «Авангарду» одолеть «Сочи» и прервать серию поражений

Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Толчинский. Два очка также набрал форвард «Авангарда» Рид Буше (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Ере Карьялайнен и Мальте Стрёмвалль.

Таким образом, омский клуб прервал трёхматчевую серию поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 13 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Сочи»12 ноября в Риге — с местным «Динамо».