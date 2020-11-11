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«Сибирь» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10.57

Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10.57
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, сообщает пресс-служба белорусской команды в «Телеграме». Это произошло в гостевом матче с «Сибирью». Минский клуб забросил 5 шайб за 10 минут и 57 секунд.

Уже на третьей минуте матча Бреннан Менелл вывел минчан вперёд. На 8-й минуте Илья Соловьёв увеличил преимущество «Динамо», после чего голкипер новосибирцев Харри Сятери был заменён на Антона Красоткина. На 10-й минуте и 12-й секунде Егор Шарангович забросил третью шайбу минчан в матче. Спустя всего 28 секунд Алексей Протас во второй раз поразил ворота Красоткина. А ещё через 17 секунд Илья Усов довёл счёт до разгромного — 5:0. После этого Антон Красоткин уступил место в воротах ранее заменённому Харри Сятери.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо». Команда забросила 5 шайб за 11 минут и 57 секунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Менелл (Спунер) – 02:01' (5x4)   0:2 Соловьёв (Шинкевич, Шарангович) – 07:33' (5x5)   0:3 Шарангович (Принс) – 10:12' (5x5)   0:4 Протас (Воронин, Буйницкий) – 10:40' (5x5)   0:5 Усов (Менелл) – 10:57' (5x5)
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