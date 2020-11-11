Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10.57

Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, сообщает пресс-служба белорусской команды в «Телеграме». Это произошло в гостевом матче с «Сибирью». Минский клуб забросил 5 шайб за 10 минут и 57 секунд.



Уже на третьей минуте матча Бреннан Менелл вывел минчан вперёд. На 8-й минуте Илья Соловьёв увеличил преимущество «Динамо», после чего голкипер новосибирцев Харри Сятери был заменён на Антона Красоткина. На 10-й минуте и 12-й секунде Егор Шарангович забросил третью шайбу минчан в матче. Спустя всего 28 секунд Алексей Протас во второй раз поразил ворота Красоткина. А ещё через 17 секунд Илья Усов довёл счёт до разгромного — 5:0. После этого Антон Красоткин уступил место в воротах ранее заменённому Харри Сятери.

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Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо». Команда забросила 5 шайб за 11 минут и 57 секунд.