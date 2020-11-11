Принс: я забил сегодня, но шайбы записали не на меня. Надеюсь, в протоколе поменяют

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал выездную победу своей команды в Новосибирске в матче с «Сибирью» (6:0).



«Очень удачный матч для нашей команды. Наверное, это были пять самых быстрых голов в моей карьере — никогда раньше такого не видел. На этом стадионе тяжело играть, «Сибирь» — хорошая команда.



Был ли я автором второго гола? Да, двух первых шайб. Я не знаю, такое происходит каждый сезон, голы записали на других. Мне уже это немножко надоело, но надеюсь, что перепишут на меня, поменяют в протоколе. Дать совет бывшим одноклубникам по «Сибири»? Да такие матчи бывают у каждой команды. Может быть, сказалась пауза на Евротур. У «Сибири» хорошая команда, но стоит отдать должное и нам, мы здорово сыграли, сопернику было тяжело. «Сибири» надо забыть этот матч и двигаться дальше.



Как продлить эту победную волну? Играть так же быстро, с такой же отдачей. На выезде нужно действовать попроще, не усложнять игру. Что не было идеальным сегодня? Мы забили шесть, пропустили ноль. Всё было хорошо. Парни бились, здорово играли на своём пятачке, забили в большинстве, «убивали» меньшинство, так что я бы ничего не изменил», — передаёт слова Принса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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