Андронов: матч с «Салаватом Юлаевым» станет хорошей проверкой для ЦСКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал подготовку к матчу с «Салаватом Юлаевым».
«Уже разобрали прошлую встречу и посмотрели ошибки. Всё-таки подобные матчи, как со «Спартаком»… С такими соперниками нужно выигрывать. Обидно и тяжело морально после подобных поражений, особенно когда всё решается в овертайме. Много сил, энергии и эмоций отдано. Самое главное — правильно отреагировать и сделать нужные выводы. Обязательно двигаться дальше. Завтра тоже хороший соперник и новый матч.
С «Салаватом» уже играли. Завтра будет не та команда, с которой встречались в Уфе. Уровень их организации на льду вырос. Они определённо набрали ход. Среди них много хороших мастеров в нападении и серьёзная оборона. Надо работать во всех направлениях. Будет хороший бой и хорошая проверка для нас — как для команды, так и лично для каждого игрока», — приводит слова Андронова пресс-служба ЦСКА.
- 11 ноября 2020
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