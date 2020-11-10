«Спартак» впервые в сезоне победил ЦСКА в московском дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил Мартин Бакош, в этой встрече на его счету дубль. Два очка в составе гостей набрал Йори Лехтеря (0+2). В ЦСКА голы забили Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

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Таким образом, «Спартак» впервые обыграл «армейцев» в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 ноября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» 14 ноября в Подольске — с местным «Витязем».