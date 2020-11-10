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«Спартак» впервые в сезоне победил ЦСКА в московском дерби

«Спартак» впервые в сезоне победил ЦСКА в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил Мартин Бакош, в этой встрече на его счету дубль. Два очка в составе гостей набрал Йори Лехтеря (0+2). В ЦСКА голы забили Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Спартак» впервые обыграл «армейцев» в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 ноября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» 14 ноября в Подольске — с местным «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Голдобин (Шарыченков, Киселевич) – 09:31' (5x5)   1:1 Бакош (Лехтеря, Рылов) – 14:06' (5x4)   2:1 Мамин – 31:42' (5x4)   2:2 Широков (Лехтеря, Кулик) – 37:26' (5x5)   2:3 Сериков (Мусин, Цыплаков) – 45:56' (5x5)   3:3 Слепышев (Саморуков, Кемпе) – 47:11' (5x5)   3:4 Бакош – 63:26' (3x3)
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