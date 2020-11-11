Разин: если бы не потолок зарплат, почти все наши легионеры играли бы за другие команды

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в КХЛ.



«В новых экономических условиях мы хорошо поработали на рынке и смогли при нашем не самом большом бюджете собрать в команде пять боеспособных пятерок.



Снизился средний уровень зарплат, что позволило нам пригласить некоторых игроков, о которых раньше мы не могли даже и мечтать.



Уверен, что если бы не экономические изменения, то практически все наши легионеры играли бы сейчас за другие команды. Ну и, конечно, если бы не введение жёсткого потолка зарплат, «Ак Барс» никогда бы не отдал нам Владислава Кару.



Кстати, благодаря хорошей глубине состава вся эта коронавирусная история не так уж и сильно бьёт по нам. Да, приходится «раздевать» на матчи молодёжь, но при этом у нас всегда есть в обойме взрослые ребята», — приводит слова Разина «Р-Спорт».

Главный тренер «Северстали» Разин заболел COVID-19