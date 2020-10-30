Главный тренер «Северстали» Разин заразился COVID-19

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

На время его болезни исполнять обязанности наставника «Северстали» будет Евгений Михалкевич. В ближайшем матче Континентальной хоккейной лиги команда из Череповца сыграет с подмосковным «Витязем». После 19 матчей череповчане занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина. Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.