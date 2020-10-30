Главный тренер «Северстали» Разин заразился COVID-19
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
На время его болезни исполнять обязанности наставника «Северстали» будет Евгений Михалкевич. В ближайшем матче Континентальной хоккейной лиги команда из Череповца сыграет с подмосковным «Витязем». После 19 матчей череповчане занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Ранее череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Андрея Разина. Таким образом, череповецкий клуб одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.
«Северсталь» в гостях одержала волевую победу над «Спартаком»
- 30 октября 2020
-
06:43
- 29 октября 2020
-
23:54
-
23:27
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15
-
15:51
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:23
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:46
Партнерский контент