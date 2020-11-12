Маннинен: «Салават» вспомнил, что умеет играть в хороший хоккей. Стоит только захотеть

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен оценил выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Не очень хорошо. Считаю, что только старт сезона получился удачным. Первые игры мы провели сильно, но затем ковид нас остановил, и в какой-то момент начался спад. Думаю, три хорошие встречи перед паузой на Евротур означают, что мы преодолели его. Те победы помогли обрести уверенность. Мы вспомнили, что действительно умеем играть командой в очень хороший хоккей. Стоит только захотеть.

Я слышал, что это был лучший старт, и это, пожалуй, неудивительно: у нас действительно хороший микс. Но при этом мы понимаем, что можем добавлять, играть лучше. Уверен, все вместе мы сможем сделать ещё не один шаг вперёд», — цитирует Маннинена пресс-служба КХЛ.