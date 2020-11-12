«Трактор» прервал четырёхматчевую победную серию «Ак Барса»
«Трактор» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Шайбы в составе победителей забросили Томаш Гика и Алексей Бывальцев. Два очка набрал защитник «Трактора» Лоуренс Пилут.
Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Трактор» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 ноября.
- 12 ноября 2020
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