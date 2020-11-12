«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив в гостях «Торпедо»

«Торпедо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Шайбы в составе победителей забросили Дамир Жафяров и Кирилл Ураков. Два очка набрал защитник Крис Уайдман. Первый шат-аут в сезоне — у голкипера «Торпедо» Никиты Серебрякова.

Это четвёртый кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 17 ноября в гостях встретится с новосибирской «Сибирью», а «Куньлунь» 14 ноября в Мытищах — с челябинским «Трактором».