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«Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо»

«Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник «Северстали» Кирилл Адамчук. Шайбы в составе гостей забросили Владислав Провольнев и Игорь Гераськин. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 39 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Череповце — со СКА. Обе встречи состоятся 14 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Алексеев (Ефремов) – 01:32' (5x5)   1:1 Провольнев (Адамчук, Вихарев) – 08:14' (5x5)   2:1 Сергеев (Линдберг, Миронов) – 31:18' (5x4)   2:2 Гераськин (Хабаров, Капустин) – 48:47' (5x5)   2:3 Адамчук – 65:00' (ПБ)
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