«Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо»
Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник «Северстали» Кирилл Адамчук. Шайбы в составе гостей забросили Владислав Провольнев и Игорь Гераськин. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 39 бросков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Череповце — со СКА. Обе встречи состоятся 14 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Алексеев (Ефремов) – 01:32' (5x5) 1:1 Провольнев (Адамчук, Вихарев) – 08:14' (5x5) 2:1 Сергеев (Линдберг, Миронов) – 31:18' (5x4) 2:2 Гераськин (Хабаров, Капустин) – 48:47' (5x5) 2:3 Адамчук – 65:00' (ПБ)
- 12 ноября 2020
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
17:44
-
16:59
-
16:33
-
16:22
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:01
Партнерский контент