«Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник «Северстали» Кирилл Адамчук. Шайбы в составе гостей забросили Владислав Провольнев и Игорь Гераськин. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 39 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Череповце — со СКА. Обе встречи состоятся 14 ноября.