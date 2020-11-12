Разин — о матче с «Динамо»: победа есть победа. Для «Северстали» каждое очко на вес золота

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2 Б).

«Каждое очко — на вес золота. Не очень хорошо начали матч, пропустили быстрый гол. Хорошо, что отыгрались. Играли дисциплинированно, допустили всего одно удаление, которое могло повлиять на результат. Плохо, что за две минуты «пять на три» почти ни одного броска не сделали. Но победа есть победа. Ребята — молодцы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» в Череповце — со СКА. Обе встречи состоятся 14 ноября.