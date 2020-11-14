Ефремов: приятно, когда болельщики приходят. Рады уже даже тем 25%, что разрешены

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3 Б).

«Нас предупреждали, что «Северсталь» — крепкая и работоспособная команда. Трудно сказать, почему игры с ней у нас постоянно такие сложные. Но считаю, что в этот раз «Динамо» играло нормально. Просто мы не реализовывали свои моменты. Используй мы их, не было бы проблем. В прошлом сезоне мы выиграли у них дома с большим счётом — 8:1. И сделали это потому, что использовали почти всё, что создали в атаке. Сейчас этого не хватило.

Поражение по буллитам удручает? Честно говоря, не думаю, что это лотерея. Эта большая совокупность моментов — и мастерство бросающего, и его хладнокровие. Ну и от вратаря зависит очень многое. Нужно смотреть, разбирать, готовиться на тренировках к буллитам. Это важный компонент, который надо наигрывать.

Что ждём от трёх оставшихся матчей домашней серии против «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и рижского «Динамо»? Проходных матчей в КХЛ нет. Скажу точно, что расслабляться не буду. Потому что играем дома, при своих болельщиках, и не имеем права проигрывать.

Насколько важно то, что в Москве не ввели полный запрет на посещение зрителями матчей? Конечно, важно. Приятно, когда болельщики приходят. И рады уже даже тем 25% от вместимости арены, которые сейчас разрешены. Поэтому я очень благодарен динамовским поклонникам, что поддерживают нас на трибунах. Это очень помогает», — приводят слова Ефремова «Известия».