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Светлов: был немного зол на игроков «Амура» после гола, но мои эмоции помогли ребятам

Светлов: был немного зол на игроков «Амура» после гола, но мои эмоции помогли ребятам
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1) и ответил на вопрос об экспрессивной реакции на скамейке команды после пропущенного гола в большинстве.

«Большое спасибо ребятам за быструю, интересную, содержательную игру. Доволен сегодня всеми линиями, нападающие забивали, Женя Аликин выручил. Два очка сегодня у нас.

Реакция после пропущенной шайбы? Обидно, когда играешь в большинстве, допускать такие детские ошибки, поэтому был немного зол на ребят, но мои эмоции, надеюсь, помогли ребятам. Новички в составе? Все оставили хорошее впечатление», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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