Дубль Гуркина помог «Сибири» обыграть магнитогорский «Металлург»

«Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Сибири» Ефим Гуркин — он оформил дубль. Шайбы в составе «Металлурга» забросили Николай Прохоркин и Сергей Мозякин. Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 19 бросков.

Это пятое поражение магнитогорского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Сибирь» в Новосибирске — с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 17 ноября.