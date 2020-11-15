Дубль Гуркина помог «Сибири» обыграть магнитогорский «Металлург»
«Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Сибири» Ефим Гуркин — он оформил дубль. Шайбы в составе «Металлурга» забросили Николай Прохоркин и Сергей Мозякин. Голкипер хозяев Василий Кошечкин отразил 19 бросков.
Это пятое поражение магнитогорского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Сибирь» в Новосибирске — с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 17 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гуркин (Красоткин) – 22:03' (5x5) 2:0 Гуркин (Ермаков, Шаров) – 30:18' (5x4) 2:1 Прохоркин (Плотников, Карпов) – 40:17' (5x5) 2:2 Мозякин (Яковлев, Бек) – 44:01' (4x3) 3:2 Пуустинен (Руохомаа) – 50:12' (5x5)
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