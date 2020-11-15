Пайгин: разумеется, опыт в «Эдмонтоне» запомнился. Это было интересно и познавательно

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин поделился воспоминаниями о выступлении в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

«Сезон в КХЛ для «Ак Барса» закончился, и клуб пошёл навстречу, отпустив меня в систему «Эдмонтона», где я был задрафтован. Успел доиграть «регулярку» в АХЛ, после чего приступил к подготовке к новому сезону. Выступал в фарм-клубе, но в основной состав «Эдмонтона» пробиться не удалось. После чего я принял решение вернуться обратно в КХЛ. В таком возрасте важна игровая практика, а не время, потраченное на ожидание своего шанса. Но, разумеется, этот опыт запомнился. Ведь в ходе предсезонного тренировочного лагеря доводилось заниматься с основным составом: Коннором Макдэвидом и другими звёздами. В НХЛ нет таких продолжительных сборов как у нас. Предсезонный лагерь, несколько игр – и вперёд. Там немного другой подход. Это было весьма интересно и познавательно.

Чем запомнились месяцы жизни в Калифорнии? Там всегда тепло (улыбается). Рядом – Лос-Анджелес, куда изредка удавалось выбраться. По этому городу всегда приятно погулять, он очень атмосферный, люди немного другие, менталитет отличается. Видел Голливудские холмы, знаменитые буквы, дома, где проживают «звёзды». Конечно, это очень интересно», — приводит слова Пайгина пресс-служба клуба.