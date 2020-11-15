Моисеев: игра в меньшинстве — это самая большая проблема «Витязя»

Нападающий «Витязя» Данила Моисеев прокомментировал неудачное выступление подмосковного клуба после паузы на матчи Евротура.
«В первую очередь нам однозначно нужно улучшить меньшинство, чтобы соперник не мог забить в наши ворота в неравных составах. Во-вторых, добавить в агрессии, напористее и наглее лезть на ворота и забивать свои голы.
Что идёт не так после паузы? Сам не знаю, что сказать. Повторюсь, в последних двух матчах пропускаем почти в каждом меньшинстве — это самая большая наша проблема на сегодняшний день. Если вы посмотрите на наш сезон, то, когда нам удаётся отстоять свои ворота в неравных составах, мы почти всегда побеждаем.
Сказалось ли на нашем большинстве отсутствие Каспарса Даугавиньша в матче со СКА (1:8) и Александра Дергачёва в игре со «Спартаком» (3:7)? Не надо ни на кого надеяться. Надо самим работать, создавать моменты и забивать голы. Никто это не сделает за тех, кто вышел на лёд», — приводят слова Моисеева «Известия».
- 15 ноября 2020
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