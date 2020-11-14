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Даугавиньш: «Спартак» показал «Витязю», как надо играть

Даугавиньш: «Спартак» показал «Витязю», как надо играть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал итоги встречи со «Спартаком» (3:7).

«С самого начала нам преподали урок, как надо выходить на матч. 0:2… Много говорим, что дебюты не получаются. Потом вроде начали играть, но было уже поздно.

Почему «Витязь», неплохо начиная второй матч подряд, не реализует свои моменты и пропускает? Значит, мы не заслуживаем, чтобы у нас всё залетало, как у соперника. Надо больше бросать, понаглее лезть на ворота. С настроем на следующий матч, думаю, проблем не будет. Сегодня нам показали, как надо играть. Нам надо встать с колен, выходить, биться, начинать с простоты. Вернуться к тому хоккею, в который играли месяц назад, когда, даже проигрывая, по игре не уступали», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба КХЛ.

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