Байфилд: думаю, что смогу выступать в НХЛ в следующем сезоне

Новичок «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.



«Думаю, что смогу выступать в НХЛ в следующем сезоне. Но я осознаю, что это действительно большой скачок по сравнению с Хоккейной лигой Онтарио и действительно огромный вызов для меня.



Совершенно точно будет сложно, но всё межсезонье я работал с профессионалами, чтобы мне было легче перейти на новый уровень», – приводит слова Байфилда пресс-служба НХЛ.



Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал 18-летнего форварда под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года.



Канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.

«Кингз» подписали трёхлетний контракт с 2-м номером драфта-2020 Байфилдом на $ 10,725 млн