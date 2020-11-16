Байфилд: думаю, что смогу выступать в НХЛ в следующем сезоне

Новичок «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
«Думаю, что смогу выступать в НХЛ в следующем сезоне. Но я осознаю, что это действительно большой скачок по сравнению с Хоккейной лигой Онтарио и действительно огромный вызов для меня.
Совершенно точно будет сложно, но всё межсезонье я работал с профессионалами, чтобы мне было легче перейти на новый уровень», – приводит слова Байфилда пресс-служба НХЛ.
Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал 18-летнего форварда под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года.
Канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.
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