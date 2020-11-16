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Чижов: если «Вашингтон» хочет получить прогресс Алексеева, то лучше его оставить в «СЮ»

Чижов: если «Вашингтон» хочет получить прогресс Алексеева, то лучше его оставить в «СЮ»
Хоккей / НХЛ 0

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о планах команды на усиление до дедлайна в КХЛ.

«Если мы можем усилиться, то только через обмены, но их бы не хотелось делать. Потому что это будет касаться каких-то лидеров, хотелось бы, чтобы они нам здесь пригодились по максимуму. Что касается приобретений, то если будут какие-то варианты, то мы, конечно, рассмотрим. У нас есть возможность кого-то приобрести, но пока нет тех, кто мог бы нас усилить на той или иной позиции. Нет и больших финансов под потолком. По линии нападения вообще никаких разговоров, если только по защите, но я повторюсь, нам нужен топовый парень, а где сейчас свободного найдёшь.

Тут ещё такой вопрос. Если Алексеев остаётся до конца сезона, то мы закрываемся. Нам хотелось бы, чтобы он остался, и если «Вашингтон» хочет получить прогресс игрока, то лучше его оставить у нас. Парень у нас один из ведущих защитников, проводит много времени на льду, рассматривается в сборную. Есть ли у них такое понимание? Мы можем вести разговоры только с агентами. У «Вашингтона» своё видение — если он им нужен будет в основу, то они его заберут.

Есть ли такие игроки, которые нас не устраивают в данный момент? Если у нас есть представление, что игрок играет ниже своих возможностей или не устраивает нас, то мы делаем всё возможное, чтобы он вышел на свой уровень. Разговариваем с ним и с тренерами. Делаем так, чтобы игрок понимал — мы его хотим видеть здесь. Мы не хотим просто выставить игрока на улицу, это не наш путь. Пусть лучше он пройдёт эти трудности и выйдет на свой уровень, это будет гораздо лучше для всех. У меня уже есть такой опыт, игрока выставляешь, берёшь другого, а стало только хуже», — приводит слова Чижова «СобКор02».

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