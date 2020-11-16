Чижов: если б хоккей был реалити, то лучше Умарка не придумаешь. Но Гранлунд рациональнее

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился впечатлениями от игры новичка команды Маркуса Гранлунда и сравнил его с Линусом Умарком.
«Появление Маркуса Гранлунда повлияло на мощный старт сезона легионеров? Звено играет по-другому. Лучше или хуже — определит только конечный результат, но по-другому. Мне кажется, они все на одной волне, они из одной школы, у них одни понятия, один язык. Практика показывает, что когда собираются крутые мастера, это играет ключевую роль. В эстетическом плане, конечно, такого, как Линус, не найдешь. Если бы это было реалити-шоу, то лучше Умарка не придумаешь, но в плане игры мне больше Гранлунд нравится. У него настолько рациональная игра, она мне напоминает игру классного футболиста, где у тебя есть только один момент и ты должен его исполнить. В одной из встреч у него был момент, когда Гиматов передачу отдавал, любой другой бы хоккеист в этом моменте разделил бы этот технический приём на три-четыре части: развернул корпус, принял шайбу, начал бы её подрабатывать. Гранлунд принял единственно правильное на тот момент решение — на конёк принял и бросил. Получилось на раз-два. А как в матче с «Магниткой»? Так просчитал отскок шайбы от борта, что при приёме оказался сразу на корпус впереди обороняющегося. Такие моменты у него сплошь и рядом.
Насколько ударное звено без Умарка будет непредсказуемым для соперников? Могу сказать, что и звено Умарка закрывали. Были великолепные матчи, были в тени. Конечно, видно, что их пытаются накрывать. По большинству им говорю, чтобы перестраивались — соперники смотрят видео, разбирают их игру по косточкам. Когда я работал в штабе у Владимира Юрзинова-младшего, отвечал как раз за это. Разбирал каждый шаг звена Мозякин — Коварж — Зарипов, и временами нам тоже удавалось их закрывать. Против Умарка очень сложно играть, Андрей Зубарев говорил, что вроде понимаешь — должен двинуться в одну сторону, десять других игроков сделают так, а он сделает совершенно другое. Но я считаю, что и против Гранлунда не проще, он мыслит быстрее», — приводит слова Чижова «СобКор02».
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