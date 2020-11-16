«Трактор» в гостях одержал волевую победу над «Йокеритом»
Челябинский «Трактор» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Шайбы в составе победителей забросили Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин. Голкипер «Трактора» Роман Вилл отразил 22 броска. Единственный гол у «Йокерита» забил Ессе Йоэнсуу.
Это победа стала для челябинского клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 18 ноября.
- 16 ноября 2020
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