«Трактор» в гостях одержал волевую победу над «Йокеритом»

Челябинский «Трактор» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Шайбы в составе победителей забросили Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин. Голкипер «Трактора» Роман Вилл отразил 22 броска. Единственный гол у «Йокерита» забил Ессе Йоэнсуу.

Это победа стала для челябинского клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 18 ноября.