Шат-аут Бочарова помог московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»

Московское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Шайбы в составе победителей забросили Теэму Пулккинен, Вячеслав Кулёмин и Владислав Ефремов. Два очка набрал защитник «Динамо» Егор Зайцев (0+2). Голкипер хозяев Иван Бочаров, отразив 26 бросков, оформил второй шат-аут в сезоне.

Это поражение стало для нижнекамского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.