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Шат-аут Бочарова помог московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»

Шат-аут Бочарова помог московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Шайбы в составе победителей забросили Теэму Пулккинен, Вячеслав Кулёмин и Владислав Ефремов. Два очка набрал защитник «Динамо» Егор Зайцев (0+2). Голкипер хозяев Иван Бочаров, отразив 26 бросков, оформил второй шат-аут в сезоне.

Это поражение стало для нижнекамского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пулккинен (Хиетанен) – 30:36' (5x4)   2:0 Кулёмин (Волков, Зайцев) – 37:39' (5x4)   3:0 Ефремов (Зайцев, Игумнов) – 42:00' (5x5)
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