Картаев — о поражении в матче со СКА: как-то нелепо получилось

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Тяжёлый матч, третий на выезде. Вначале мы забили два гола, у нас была инициатива. Но во втором периоде нас выбили из колеи удаления. Старались держать игру, внимательно играть в своей зоне, выходить без ошибок, но недотерпели. Как-то нелепо получилось. Если бы мы засушили матч, то выиграли бы, получился бы хороший результат.

Надо было сыграть аккуратно. СКА ждал наших ошибок, старался убегать в контратаки. В моменте со вторым голом мы долго играли в своей зоне, ребята устали. В Петербурге матчи всегда даются тяжело. Не думаю, что соперник был лучше физически. Они могли поймать нас на пересменке, в меньшинстве мы могли «наесться», но не было такого, что мы уступали в физике», — цитирует Картаева пресс-служба КХЛ.