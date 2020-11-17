«Барыс» расторг двухлетний контракт с защитником Кириллом Полоховым

«Барыс» расторг контракт с защитником Кириллом Полоховым, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана. Соглашение было рассчитано ещё на два сезона и должно было действовать до 30 апреля 2022 года.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник не провёл ни одного матча за главную команду системы. В минувшем сезоне Кирилл принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав одну результативную передачу при показателе полезности "-3".

За клуб Полохов выступал с сезона-2016/2017. В общей сложности он сыграл 116 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности "-18" и 23 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду восемь минут и 41 секунду.