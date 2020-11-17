КХЛ по просьбе ФХР изменила дату проведения матча ЦСКА — «Локомотив»

Континентальная хоккейная лига объявила об изменении даты проведения матча регулярного чемпионата ЦСКА — «Локомотив». Встреча состоится 12 декабря, а не 13 декабря, как планировалось ранее.

«В связи с обращением Федерации хоккея России о необходимости своевременной и качественной подготовки «ЦСКА Арены» к проведению Кубка Первого канала в условиях сложной эпидемиологической ситуации лига в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата КХЛ: № 427 ЦСКА – «Локомотив» с 13 на 12 декабря 2020 года», — сказано в пресс-релизе КХЛ.

Второй этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдёт в Москве в период с 17 по 20 декабря.