КХЛ по просьбе ФХР изменила дату проведения матча ЦСКА — «Локомотив»
Континентальная хоккейная лига объявила об изменении даты проведения матча регулярного чемпионата ЦСКА — «Локомотив». Встреча состоится 12 декабря, а не 13 декабря, как планировалось ранее.
«В связи с обращением Федерации хоккея России о необходимости своевременной и качественной подготовки «ЦСКА Арены» к проведению Кубка Первого канала в условиях сложной эпидемиологической ситуации лига в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата КХЛ: № 427 ЦСКА – «Локомотив» с 13 на 12 декабря 2020 года», — сказано в пресс-релизе КХЛ.
Второй этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдёт в Москве в период с 17 по 20 декабря.
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